Guardiola mette in guardia il City | «Ora il PSG ha un Messi in più»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Pepha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera tra Paris Saint-Germain e Manchester. Le sue dichiarazioni Pepha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera tra PSG e Manchester. «La vittoria dell’anno scorso non conta nulla, quest’anno è un’altra storia. L’anno scorso erano una squadra fantastica, ora hanno anche”. Ancora sull’avversario: “Hanno talento e dobbiamo giocare da squadra, compatti aiutandoci gli uni con gli altri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nella polveriera del Psg ci sianche Kylian Mbappè . Mentre Gigio Donnarumma languisce in panchina e mugugna, la stella ... il Psg giocherà contro il Manchester City diin Champions ...I tre punti permettono al gruppo didi agganciare Manchester United - superato in casa ... Vardyla sigla anche sull'1 - 0 dei Clarets al 12', con l'autorete, ma si fa perdonare al 37' ...Tutto questo, peraltro, alla vigilia di una partita cruciale: il Psg giocherà contro il Manchester City di Guardiola in Champions League ... a maggior ragione se il rapporto tra lui, Neymar e Messi ...Il Psg sarà anche una squadra stellare ma tenere uniti tutti i fuoriclasse non è un compito facile. Il francese si è lamentato con il compagno brasiliano accusandolo di essere troppo egoista. “Questo ...