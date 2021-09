Grecia | terremoto a Creta di magnitudo 6 1 | morto un operaio nel crollo di una chiesa

(Di lunedì 27 settembre 2021) C’è una vittima causata dalla scossa didi6.1 della scala Richter registrata sull’isola di, a una profondità di 13 chilometri. Secondo la tv greca ERT e il vicesindaco di Minoa Pediada, Ioannis Drakakis, la vittima sarebbe unche stava portando avanti dei lavori di restauro in unaad Arkalochori il cui tetto è crollato per le scosse. Il quotidiano di Atene Kathimerini aggiunge che un’altra persona che si trovava con la vittima sarebbe invece riuscita a scappare senza conseguenze. I feriti sono al momento nove, dice la Protezione civile greca. Tre persone sarebbero intrappolate nelle loro abitazioni mentre, secondo quanto comunicato dalle autorità elleniche, un residente di Patsideros, rimasto intrappolato nella sua casa, è stato liberato dai soccorritori. ...

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, a una profondi… - fanpage : ULTIM'ORA Violentissimo #terremoto in Grecia. - repubblica : Grecia, violento terremoto a Creta: una scossa di magnitudo 6 nel cuore dell'isola - mondoterremoti : Alle ore 8:17 di questa mattina, un forte #terremoto di magnitudo 6.0 è avvenuto nella zona centro-orientale dell'i… - Alessiatorba1 : RT @InformazioneA: #Terremoto La scossa che ha interessato l'isola di #Creta in #Grecia secondo @LastQuake ha avuto una magnitudo di 6.0,… -

Una forte scossa di terremo è stata registrata questa mattina, alle ore 08.17 ora italiane, sull'isola di Creta , in. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto una magnitudo di 6.1 della scala Richter ad un profondità di 13 chilometri. Almeno una ...Secondo l' EMSC (European - Mediterranean Seismological Centre) invece ilha avuto una ... Non si registranno danni o feriti approfondimento Sisma indi magnitudo 5,7 nella regione ...I vigili del fuoco hanno descritto la situazione come "molto difficile": almeno tre persone sono intrappolate all'interno delle loro case ...Terremoto in Grecia, dove una scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, ad una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto ...