Giugliano | il grido di dolore dei 5mila in corteo | “Vogliamo vivere”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si è svolta ieri nell’area nord di Napoli la manifestazione organizzata da associazioni e comitati ambientalisti per denunciare, ancora una volta, i roghi tossici e i miasmi che da mesi affliggono i residenti della zona. I quattro cortei, partiti rispettivamente dal centro di, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Anche don Maurizio Patriciello, sacerdote da sempre in prima linea contro i reati ambientali, si è unito al lorotramite un post sulla sua pagina Facebook: ' I sindaci di, ...Ildi Qualiano eha bisogno di essere udito oltre il confine territoriale. Ildi rabbia degli attivisti contro i roghi tossici 'Scendiamo in piazza perché stanchi di subire, ...Oltre mille cittadini hanno protestato, nel pomeriggio di domenica 26 settembre, contro i roghi tossici e i miasmi nauseabondi che infestano il territorio a ...Il problema dei miasmi notturni si fa sempre più opprimente, sempre più irrisolvibile, e a pagarne le spese sono sempre i cittadini. Per questo motivo ieri, domenica 26 settembre, da Giugliano e dalla ...