Germania, vince di poco l'Spd ma sarà caos per mesi. Perché l'Europa rimpiangerà la Merkel (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo 16 anni di stabilità il voto per il rinnovo del Bundestag non ha avuto vincitori netti ma solo un perdente, la Cdu-Csu di Angela Merkel. Queste elezioni consegnano la politica tedesca a una fase di grande incertezza, proprio in un Paese che considera l'instabilità il peggiore dei mali. Secondo i risultati provvisori della commissione elettorale tedesca, l'Spd ha ottenuto il 25,7% dei voti e il blocco conservatore Cdu/Csu il 24,1% dei consensi, il risultato più basso di sempre. Seguono i Verdi con il 14,8%, un risultato in netta crescita rispetto a quello del 2017 e i liberali di Fdp con l'11,5% mentre la formazione populista di estrema destra Afd si ferma al 10,3% e la Linke, al 4,9. Fin da questa mattina, le direzioni dei partiti che potrebbero far parte della prossima coalizione di governo, ovvero tutti escludendo la sola Afd, si riuniranno a Berlino per dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo 16 anni di stabilità il voto per il rinnovo del Bundestag non ha avuto vincitori netti ma solo un perdente, la Cdu-Csu di Angela. Queste elezioni consegnano la politica tedesca a una fase di grande incertezza, proprio in un Paese che considera l'instabilità il peggiore dei mali. Secondo i risultati provvisori della commissione elettorale tedesca, l'Spd ha ottenuto il 25,7% dei voti e il blocco conservatore Cdu/Csu il 24,1% dei consensi, il risultato più basso di sempre. Seguono i Verdi con il 14,8%, un risultato in netta crescita rispetto a quello del 2017 e i liberali di Fdp con l'11,5% mentre la formazione populista di estrema destra Afd si ferma al 10,3% e la Linke, al 4,9. Fin da questa mattina, le direzioni dei partiti che potrebbero far parte della prossima coalizione di governo, ovvero tutti escludendo la sola Afd, si riuniranno a Berlino per dare ...

