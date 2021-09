Covid: Sala, 'allargare capienza locali altrimenti ragazzi per strada' (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - “Io non trovo che sia più giusto tenere chiusi i locali, le discoteche, i locali di live music ora che c'è il green pass. Se il green pass ha un senso, allora permettiamo ai ragazzi di andare nei locali non con limiti come quelli attuali sulla capienza, perché quei ragazzi se non sono nei locali sono per strada”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano e candidato sindaco per il centrosinistra a 24 Mattino su Radio 24. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - “Io non trovo che sia più giusto tenere chiusi i, le discoteche, idi live music ora che c'è il green pass. Se il green pass ha un senso, allora permettiamo aidi andare neinon con limiti come quelli attuali sulla, perché queise non sono neisono per”. Lo ha detto Giuseppe, sindaco di Milano e candidato sindaco per il centrosinistra a 24 Mattino su Radio 24.

Covid: Sala, 'allargare capienza locali altrimenti ragazzi per strada'

Milano, 27 set. "Io non trovo che sia più giusto tenere chiusi i locali, le discoteche, i locali di live music ora che c'è il green pass. Se il green pass ha un ...

