Champions: Pioli, Atletico pronto a colpire ad ogni errore (Di lunedì 27 settembre 2021) "Non credo che l'Atletico stia vivendo un momento no. Fino a sabato erano ancora imbattuti. E' una squadra molto solida con un allenatore molto preparato. Giocatori esperti pronti a colpire ad ogni ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Non credo che l'stia vivendo un momento no. Fino a sabato erano ancora imbattuti. E' una squadra molto solida con un allenatore molto preparato. Giocatori esperti pronti aad...

Advertising

acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - gilnar76 : Pioli a Sky: «Champions? Vogliamo togliere lo 0 dalla nostra classifica» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - RaiSport : ? #Pioli: '#AtleticoMadrid pronto a colpire ad ogni errore' Il tecnico rossonero: 'Il #Milan deve fare una gara di… - PianetaMilan : #MilanAtleticoMadrid, #Pioli a @SkySport: 'Mai avuto dubbi sulle qualità di @Brahim' - #UCL @ChampionsLeague… - garbadaru : RT @acmilan: Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il nostro esord… -