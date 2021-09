Ascolti tv 26 settembre 2021 | vince “Scherzi a parte” con il 17 3% di share

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 26 settembre 2021 Senza pallavolo, #DaGrande resta fermo al 12%. Scherzi a Parte stravince c… - fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - il_Case : Ascolti TV | Domenica 26 settembre 2021. Cattelan senza Pallavolo fa ancora peggio (12%), Scherzi a Parte vince con… - TweetNotizie : Ascolti Tv 26 settembre 2021, bravo Cattelan ma vince Scherzi a Parte -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

... e lo fa promuovendo un incontro formativo e informativo giovedì 30alle 17.30, alla Sala ...dialogo con il mondo giovanile facendo ripartire un progetto di vita sociale e comunità che...... già dalla prima puntata intitolata 'Fuochi' è stata campione di: per la seconda puntata si ... Ecco cosa accadrà stasera, 27: la squadra di poliziotti, come sempre si troverà immersa ...Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 27 settembre 2021 su Canale 5 alle 14,45 | Trono classico e over ...Seconda puntata. Ascolti tv di ieri, domenica 26 settembre: chi ha vinto tra Canale 5 e Rai 1? Ecco tutti i dati di ieri sera:. Su Rai 1, Da Grande si chiude con un grande flop: appena 2.196.000 spett ...