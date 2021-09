Arsenal | Clichy | «Può diventare il prossimo Wenger Dimostrerà ai critici che sbagliano»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gael, ex terzino dell’, ha parlato di Mikel Arteta, tecnico mai fin qui troppo amato dal popolo Gunners Intervenuto sulle frequenze di BBC Radio 5 Live, l’ex terzino dell’Gaelha parlato di Mikel Arteta, attuale tecnico della formazione londinese: «Arteta ha così tante conoscenze e non dimentichiamo che ha avuto il lusso di imparare da Pep Guardiola. Credo davvero che, a lungo termine, potrebbe essere ilArsene. È piuttosto giovane e credo davvero che, con il tempo,alle persone che si». L'articolo proviene da Calcio News 24.

