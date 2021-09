Appello J-Ax per anziano disabile di Bologna | il sindaco | “Avrà l’ascensore”

(Di lunedì 27 settembre 2021) IldiVirginio Merola ha risposta all’lanciato da J-Ax che aveva abbracciato la causa del signor Emo, 83enne bolognese affetto da una grave disabilità motoria a cui i suoi condomini negavano l’assenso per l’installazione di un ascensore, nonostante rientrasse nel Superbonus. La figlia di Emo, Elisa, dopo aver ringraziato l’artista milanese per la sua presa di posizione pubblica, ha ricevuto una chiamata daldel capoluogo emiliano che le ha garantito che prestoverrà installato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

