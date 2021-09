Amici 21: scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro (Di lunedì 27 settembre 2021) La seconda puntata del pomeridiano di Amici 21 è andata in onda ieri, 26 settembre 2021, come sempre su Canale 5. Nel corso di questo nuovo appuntamento ci sono state scintille tra due professori di ballo, infatti Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono scontrati dando vita a un diverbio davvero acceso. Tale litigio è stato causato dal comportamento della Maestra nei confronti del suo allievo Mirko. Alessandra Celentano sospende la maglia al ballerino Mirko Durante la prima settimana di Amici 21, la professoressa Alessandra Celentano ha assegnato al ballerino Mirko Masia una coreografia piuttosto complessa che ha messo il giovane in grande difficoltà. L'allievo ha faticato molto e alla fine non è riuscito a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 settembre 2021) La seconda puntata del pomeridiano di21 è andata in onda ieri, 26 settembre 2021, come sempre su Canale 5. Nel corso di questo nuovo appuntamento ci sono state scintille tra due professori di ballo, infattisi sono scontrati dando vita a un diverbio davvero acceso. Tale litigio è stato causato dal comportamento della Maestra nei confronti del suo allievo Mirko.sospende la maglia al ballerino Mirko Durante la prima settimana di21, la professoressaha assegnato al ballerino Mirko Masia una coreografia piuttosto complessa che ha messo il giovane in grande difficoltà. L'allievo ha faticato molto e alla fine non è riuscito a ...

