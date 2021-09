Verso Juventus-Sampdoria, le principali insidie per i bianconeri (Di domenica 26 settembre 2021) La difesa blucerchiata È pur vero che nell’ultima uscita di campionato la Sampdoria ha subito 4 gol dal Napoli, ma prima di allora ne aveva presi solo tre in quattro giornate, garantendo, tra l’altro, anche due clean sheet. Il reparto difensivo dei liguri è solido e ben organizzato, con i centrali, i terzini e il portiere che giocano insieme ormai da parecchio tempo e si conoscono, quindi, molto bene. Non sarà quindi semplicissimo superarlo e la Juventus dovrà ricercare i punti deboli, evidenziati in parte già dal Napoli la scorsa giornata, e sfruttarli a suo favore. La pericolosità dei terzini Tommaso Augello, terzino della SampdoriaI due terzini titolari della Sampdoria, Augello e Bereszynski, hanno iniziato al meglio questa stagione rendendosi molto pericolosi in fase offensiva, con le loro discese e i loro ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) La difesa blucerchiata È pur vero che nell’ultima uscita di campionato laha subito 4 gol dal Napoli, ma prima di allora ne aveva presi solo tre in quattro giornate, garantendo, tra l’altro, anche due clean sheet. Il reparto difensivo dei liguri è solido e ben organizzato, con i centrali, i terzini e il portiere che giocano insieme ormai da parecchio tempo e si conoscono, quindi, molto bene. Non sarà quindi semplicissimo superarlo e ladovrà ricercare i punti deboli, evidenziati in parte già dal Napoli la scorsa giornata, e sfruttarli a suo favore. La pericolosità dei terzini Tommaso Augello, terzino dellaI due terzini titolari della, Augello e Bereszynski, hanno iniziato al meglio questa stagione rendendosi molto pericolosi in fase offensiva, con le loro discese e i loro ...

