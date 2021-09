Advertising

sportli26181512 : Veretout: “Pronti per il derby, daremo il massimo per Mourinho”: Le parole del centrocampista francese: 'Mou ha qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout Pronti

Corriere dello Sport

ROMA - Jordanha rilasciato un'intervista a Telefoot . Il centrocampista francese si è soffermato sul derby di quest'oggi (ore 18, arbitra Guida), su Mourinho, sui tifosi giallorossi e sulla nazionale ...Poi ci sono momenti dove si fa meglio e altri dove si fa peggio, noi dobbiamo esserea tutto"... Karsdorp, Mancini, Smalling e Calafiori nel reparto arretrato, Cristante ein mediana, ...Il principale dubbio di casa Roma per il derby con la Lazio è il sostituto dello squalificato Pellegrini. La prima opzione è lo slittamento di Mkhitaryan al centro della trequarti, con la conferma di ...La Roma ha poche alternative in panchina e giovani non ancora pronti. Il tecnico portoghese aspetta con ansia il mercato di ...