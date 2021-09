Taranto: tifosi del Latina Uno striscione nel settore di stadio in occasione della partita di calcio (Di domenica 26 settembre 2021) Taranto-Latina, per il campionato di calcio di serie C girone C, è finita 2-0 ma certo tra i tifosi non c’è stata acredine. Anzi. Molto apprezzato, da molti nella città ionica, uno striscione steso negli spalti dello stadio “Iacovone” da tifosi pontini. Una cosa che testimonia fra l’altro, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la disastrosa situazione di Taranto in rapporto alla salute ed alla vita delle persone è un dramma perfettamente percepito nel resto d’Italia. L'articolo Taranto: tifosi del Latina <small class="subtitle">Uno striscione nel settore di stadio in occasione della partita di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 26 settembre 2021), per il campionato didi serie C girone C, è finita 2-0 ma certo tra inon c’è stata acredine. Anzi. Molto apprezzato, da molti nella città ionica, unosteso negli spalti dello“Iacovone” dapontini. Una cosa che testimonia fra l’altro, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la disastrosa situazione diin rapporto alla salute ed alla vita delle persone è un dramma perfettamente percepito nel resto d’Italia. L'articolodel Unoneldiindi ...

