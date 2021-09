(Di domenica 26 settembre 2021) La proposta di introdurlo in Italia piace sia al Partito Democratico sia al Movimento 5 Stelle, ma non è tra le priorità di Draghi

Advertising

ilpost : Si riparla di salario minimo per i lavoratori -

Ultime Notizie dalla rete : riparla salario

Domani

Nonostante i tre non si siano risparmiati, non ci sono vincitori né vinti: se neil 12 ... Aumentare ilminimo, le pensioni, aumentare i posti di lavoro e promuovere la trasformazione ...L'alternativa era dare unai soldati dell'esercito afghano che non hanno combattuto anche ... Del ddl Zan sia settembre (forse). Ed è tornata attuale la legge sulla cittadinanza. Reputa ...