Pellegrini come Totti, ecco lo striscione 'Speravo d'affoga' prima' (Di domenica 26 settembre 2021) NAPOLI - Quando si parla di addii e di bandiere dello sport, che sia nel calcio o nel nuoto, non c'è differenza, le emozioni prendono il sopravvento e a parlare è solo il cuore. Ma a volte può ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) NAPOLI - Quando si parla di addii e di bandiere dello sport, che sia nel calcio o nel nuoto, non c'è differenza, le emozioni prendono il sopravvento e a parlare è solo il cuore. Ma a volte può ...

Advertising

sportli26181512 : #Pellegrini come #Totti, ecco lo striscione 'Speravo d'affoga' prima': Come per quel 'Speravo de mori' prima' per s… - strumentiumani : Come ha detto Mourinho in rosa non c'è un altro Pellegrini, il capitano è un giocatore unico, ma mi aspetto tanto d… - ancoracaaposta : @villarism0 Come risponderesti ad un 'no Pellegrini no party' in caso di sconfitta? - infoitsport : Totti: «Pellegrini? Roma è una piazza complicata, anche lui non è ben visto, come me e De Rossi» - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ??? VIDEO - #Totti: '#Mourinho dà qualcosa in più. #Abraham è formidabile' Il Dieci: 'Soffro il #derby come ogni romanis… -