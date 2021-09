Pedro a segno sia con la Roma che con la Lazio in un derby: solo altri due c’erano riusciti (Di domenica 26 settembre 2021) Un gol per entrare di diritto nella storia dei derby della Capitale. Lo spagnolo Pedro è il terzo giocatore di sempre ad andare a segno nel derby della Capitale sia con la maglia della Roma che della Lazio. Prima di lui c’erano riusciti solo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov. A loro da questa sera, in questa speciale lista, c’è anche Pedro. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Un gol per entrare di diritto nella storia deidella Capitale. Lo spagnoloè il terzo giocatore di sempre ad andare aneldella Capitale sia con la maglia dellache della. Prima di luiArne Selmonsson e Aleksandar Kolarov. A loro da questa sera, in questa speciale lista, c’è anche. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Filler64766504 : Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma a segno in due derby consecutivi; terzo giocatore di sempre a segnare nella stracit… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Lazio batte Roma 3-2. Derby sbloccato da Milinkovic-Savic, raddoppio di Pedro e rete di Ibanez. Nella ripresa a segno And… - Agenzia_Ansa : Lazio batte Roma 3-2. Derby sbloccato da Milinkovic-Savic, raddoppio di Pedro e rete di Ibanez. Nella ripresa a seg… - sportli26181512 : Furia Mou per il rigore su Zaniolo: 'È fallo!'. E poi segna l'ex Pedro che esulta...: Furia Mou per il rigore su Za… - infoitsport : Lazio-Roma, Pedro nella storia: a segno con entrambe le maglie nel derby -