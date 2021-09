Omicidio Laura Ziliani, così le sorelle Zani hanno resettato i cellulari: «La polizia non doveva sapere i nostri segreti» (Di domenica 26 settembre 2021) Silvia e Paola Zani, le due sorelle accusate insieme al fidanzato della prima Mirto Milani dell’Omicidio della madre Laura Ziliani, hanno fatto sparire i loro cellulari durante le indagini. Quando i carabinieri hanno bussato alla loro porta per sequestrare i telefonini, entrambe hanno consegnato cellulari nuovi. così come ha fatto lo stesso Milani. E, fa sapere La Stampa, il cantante diplomato al Conservatorio ha detto di aver venduto i telefoni «a un marocchino in stazione. Perché avevamo bisogno di soldi». «Ce li ha pagati 250 euro. E ci ha anche regalato i nuovi cellulari», ha detto Silvia per giustificarsi. Ma i militari hanno trovato le ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Silvia e Paola, le dueaccusate insieme al fidanzato della prima Mirto Milani dell’della madrefatto sparire i lorodurante le indagini. Quando i carabinieribussato alla loro porta per sequestrare i telefonini, entrambeconsegnatonuovi.come ha fatto lo stesso Milani. E, faLa Stampa, il cantante diplomato al Conservatorio ha detto di aver venduto i telefoni «a un marocchino in stazione. Perché avevamo bisogno di soldi». «Ce li ha pagati 250 euro. E ci ha anche regalato i nuovi», ha detto Silvia per giustificarsi. Ma i militaritrovato le ...

