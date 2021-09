Nata con la sindrome di Down perde la causa contro la legge sull’aborto: ho diritto a vivere (Di domenica 26 settembre 2021) Ha perso la sua battaglia legale, portata avanti per cambiare la legge – in vigore nel Regno Unito – che dà la possibilità alle donne incinte, se il feto ha la sindrome di Down, di interrompere la gravidanza fino al giorno della nascita. Heidi Crowter, una donna di 26 anni con la sindrome di Down, ha sollevato il caso con Màire Lea-Wilson, il cui figlio Aidan è nato con la trisomia 21: insieme si sono appellate all’Abortion Act del 1967, che fissa un limite di 24 settimane per gli aborti, a meno che non vi sia un «rischio sostanziale» che il bambino sia «gravemente handicappato». Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Ha perso la sua battaglia legale, portata avanti per cambiare la legge – in vigore nel Regno Unito – che dà la possibilità alle donne incinte, se il feto ha la sindrome di Down, di interrompere la gravidanza fino al giorno della nascita. Heidi Crowter, una donna di 26 anni con la sindrome di Down, ha sollevato il caso con Màire Lea-Wilson, il cui figlio Aidan è nato con la trisomia 21: insieme si sono appellate all’Abortion Act del 1967, che fissa un limite di 24 settimane per gli aborti, a meno che non vi sia un «rischio sostanziale» che il bambino sia «gravemente handicappato».

Advertising

ejlazar : RT @CrottiRenato: ? NATA NEL 1526 A CREMA, COMPLICE L’INCREDIBILE CENA CON 1438 PORTATE PER LA FESTA DI UN CONDOTTIERO VENEZIANO. UFFICIALM… - riri000196 : RT @Dedalus12470353: Dante Dico che quando l’anima mal nata li vien dinanzi, tutta si confessa; e quel conoscitor de le peccata vede qual l… - CrottiRenato : ? NATA NEL 1526 A CREMA, COMPLICE L’INCREDIBILE CENA CON 1438 PORTATE PER LA FESTA DI UN CONDOTTIERO VENEZIANO. UFF… - tulinoanto : RT @SalaLettura: non puoi voltarti indietro perché è la vita a spingerti come un urlo senza fine. …è meglio vivere con la gioia degli uom… - riccardo_durso : RT @Valori_it: Nata a Perugia il 30 ottobre 1877, Luisa Spagnoli, creativa, intraprendente e con un notevole senso per gli affari, è una fi… -