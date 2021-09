Napoli 6 vittorie su 6 | crescono Empoli e Fiorentina

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilnon delude e inanella la sesta vittoria su sei e si riporta in testa alla classifica a punteggio pieno e in solitaria. Contro il Cagliari finisce 2 - 0 con la formazione di Luciano Spalletti ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vittorie

Non cadremo nella tentazione di un gioco di parole tra il cognome del tecnico della Fiorentina e il modo in cui la squadra viola ha portato a compimento la missione Udine, ma è chiaro ...
Il Napoli batte anche il Cagliari nel posticipo della sesta di campionato e vola di nuovo da solo in testa alla classifica!