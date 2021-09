Midnight Mass | Mike Flanagan avverte i fan a caccia di fantasmi nella serie

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 settembre 2021)ha parlato di, l'ultimache ha realizzato per Netflix, e ha messo in guardia gli spettatori abituati a cercare inelle sue, come Hill House. Attenzione,è diversa da The Haunting of Hill House e The Haunting of: Bly Manor, parola di. Nel corso di una lunga intervista per The Wrap, il regista di Doctor Sleep ha parlato della sua ultimache ha realizzato per Netflix e ha messo in guardia gli spettatori che pensano che questo nuovo show possa essere popolato da numerosipiù o meno nascosti in ogni angolo.ha speso diverse settimane a ...