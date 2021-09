Mazzarri: «Brutta partita non mi sembra? Oggi era impossibile fare di più» (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha continuato a sottolineare la buona prestazione della sua formazione in conferenza stampa nonostante la sconfitta rimediata contro il Napoli Come commenta la Brutta prestazione dei suoi? «Brutta partita non mi sembra? Il Napoli quante occasioni ha creato? Ho visto un Cagliari molto solido contro la squadra prima in classifica, abbiamo creato occasioni anche se un pochino meno che contro la Lazio. Loro hanno fuoriclasse anche in difesa e ci hanno concesso poco. Rigore è stato regalato, non mi ricordo palle gol del Napoli che solitamente ne crea tante. È chiaro che il Napoli faccia più possesso palla, ma non vedo grandi occasioni. La squadra ha fatto una gara ottima. Oggi era impossibile fare di più» A che punto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico del Cagliari Walterha continuato a sottolineare la buona prestazione della sua formazione in conferenza stampa nonostante la sconfitta rimediata contro il Napoli Come commenta laprestazione dei suoi? «non mi? Il Napoli quante occasioni ha creato? Ho visto un Cagliari molto solido contro la squadra prima in classifica, abbiamo creato occasioni anche se un pochino meno che contro la Lazio. Loro hanno fuoriclasse anche in difesa e ci hanno concesso poco. Rigore è stato regalato, non mi ricordo palle gol del Napoli che solitamente ne crea tante. È chiaro che il Napoli faccia più possesso palla, ma non vedo grandi occasioni. La squadra ha fatto una gara ottima.eradi più» A che punto ...

napolista : #Mazzarri: «Brutta partita non mi sembra? Oggi era impossibile fare di più» In conferenza:«Non mi ricordo palle go… - Paroladeltifoso : Mazzarri: “Non mi ricordo palle gol del Napoli. Non abbiamo fatto una brutta partita” - GenerosoAndria : #LucianoSpalletti #WalterMazzarri #Anagrammi allenatori. LUCIANO SPALLETTI Tu, pelato, li slanci. VAL… - MaxBraz1 : RT @frasianonimeper: Questo #cagliaricalcio è veramente imbarazzante. Sono ottimista solo perché l'allenatore è #mazzarri . Ci toglierà da… - SimonaSpnz : RT @frasianonimeper: Questo #cagliaricalcio è veramente imbarazzante. Sono ottimista solo perché l'allenatore è #mazzarri . Ci toglierà da… -