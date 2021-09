Maurizio Costanzo senza freni su Silvia Toffanin in onda la domenica | “Qualcuno rimpiange la D’Urso”

(Di domenica 26 settembre 2021) Questo autunno è iniziato con un palinsesto televisivo che nessuno si aspettava: il ridimensionamento di Barbara. Infatti, la, da condurre con grandissimo orgoglio esternato ogni volta che le era possibile, tre trasmissioni sulle reti Mediaset e, in particolar modo di Canale 5 e cioè Pomeriggio 5,live e Live non è la, si è ritrovata a condurre un solo programma, Pomeriggio 5 e anche con un orario decisamente ridotto. Lei ha accolto questa decisione della dirigenza Mediaset, e in particolar modo dell’amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi, con grande serenità dicendosi assolutamente d’accordo con questa scelta divenuta inevitabile dopo lo stravolgimento causato nel mondo dalla pandemia.prende il posto di Barbara ...

Chi è Maria De Filippi: marito, figlio Gabriele, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice tv. La De Filippi sarà tra i protagonisti della puntata odierna di Tu si que vales, programma tv che va in onda ...Nella vita privata, dopo aver trovato l'amore di, ha deciso di formare una famiglia con lui. La coppia, però, non ha avuto figli naturali. Quella della De Filippi è stata una scelta ...Questo autunno è iniziato con un palinsesto televisivo che nessuno si aspettava: il ridimensionamento di Barbara D’Urso. Infatti, la D’Urso, da condurre con grandissimo orgoglio esternato ogni volta c ...Dennis Fantina è noto per essere stato il primo vincitore di Amici quando si chiamava "Saranno famosi" e ha conosciuto Maria De Filippi vent'anni fa. Il cantante ...