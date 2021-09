Luana Ravegnini | Claudio Lippi e la fine della relazione | la verità dopo anni

(Di domenica 26 settembre 2021), ve la ricordate insieme a? Ladell’attrice e conduttrice sullaloro storia. Lasullastoria conè pronta a tornare in grande stile in tv. L’attrice e conduttrice, che ha esordito come “ragazza coccodè” di Indietro Tutta con Renzo Arbore, tornerà finalmente in tvben diecid’assenza. Per l’occasione, la 53enne romana si è concessa per una lunga intervista al settimanale Di Più TV, dove ha anche parlato...

Advertising

infoitcultura : Luana Ravegnini torna con Check Up e svela tutta la verità su Claudio Lippi - infoitsalute : Luana Ravegnini: «Dopo dieci anni torno in tv e parlo di salute a “Check-Up”» - infoitsalute : Luana Ravegnini spiega perché è finita con Claudio Lippi - infoitsalute : Luana Ravegnini e Claudio Lippi, 'perché tra di noi è finita'. Una dolorosa verità dopo 24 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Luana Ravegnini

è pronta a tornare in tv con Check - Up su Rai Uno ed è tornata a parlare della sua relazione con Claudio Lippi. 'Tra noi è finita perché avevamo aspettative di vita troppe diverse. ...'Se non ti fai viva in tv in effetti diventi quasi un'essenza, uno spirito' ha dichiaratoin una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni prima che suonasse il gong del suo ritorno in tv. Perché sì; colei che era studentessa di Odontoiatria e col sogno di diventare una ...Check Up, Luana Ravegnini torna in televisione dopo dieci anni: “Programma che sento nelle mie corde”. Il pubblico sarà felice di accendere la televisione sabato 25 settembre alle ore 11.15 su Rai2 e ...A distanza di anni svelato il motivo che ha fatto saltare la relazione tra Claudio Lippi e Luana Ravegnini: fan sorpresi ...