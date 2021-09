Lorella Cuccarini senza freni su Amici: chissà come ha reagito la De Filippi (Di domenica 26 settembre 2021) Lorella Cuccarini è una nota showgirl, conduttrice e attrice. Attualmente è impegnata nella trasmissione Amici e, per l’edizione 2021/2022, c’è stato un cambiamento: non è più insegnante di ballo bensì di canto. A proposito dello show, non ha indugiato e ha parlato a cuore aperto. E’ incredibile! Lorella Cuccarini-AltranotiziaLorella Cuccarini è un grande pilastro della televisione italiana. Rivale ed “erede” di Heather Parisi nel ballo, ha sempre coinvolto i telespettatori per la sua energia e la sua grinta. Indimenticabile la Notte Vola, una canzone che ha avuto un successo strepitoso, soprattutto, per quel movimento con la mano che, ancora oggi, si tenta di riprodurre. Oggi, culmina la sua carriera, trasmettendo la sua esperienza alle nuove future ... Leggi su altranotizia (Di domenica 26 settembre 2021)è una nota showgirl, conduttrice e attrice. Attualmente è impegnata nella trasmissionee, per l’edizione 2021/2022, c’è stato un cambiamento: non è più insegnante di ballo bensì di canto. A proposito dello show, non ha indugiato e ha parlato a cuore aperto. E’ incredibile!-Altranotiziaè un grande pilastro della televisione italiana. Rivale ed “erede” di Heather Parisi nel ballo, ha sempre coinvolto i telespettatori per la sua energia e la sua grinta. Indimenticabile la Notte Vola, una canzone che ha avuto un successo strepitoso, soprattutto, per quel movimento con la mano che, ancora oggi, si tenta di riprodurre. Oggi, culmina la sua carriera, trasmettendo la sua esperienza alle nuove future ...

Advertising

AmiciUfficiale : Alex ON STAGE con il suo inedito 'Sogni al cielo' è pronto a dare il tutto per tutto per convincere la prof Lorella… - AmiciUfficiale : Tommaso al centro del palco di #Amici21 con il suo inedito 'Solo per paura'! Se foste al posto della prof Lorella C… - AmiciUfficiale : Grazie al sì di della prof Lorella Cuccarini per Alex il sogno di #Amici21 diventa realtà ed è il primo allievo a c… - needymysmile : RT @AmiciUfficiale: Alex ON STAGE con il suo inedito 'Sogni al cielo' è pronto a dare il tutto per tutto per convincere la prof Lorella Cuc… - Cit3rea : RT @AmiciUfficiale: Alex ON STAGE con il suo inedito 'Sogni al cielo' è pronto a dare il tutto per tutto per convincere la prof Lorella Cuc… -