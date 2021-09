L’omicidio di Laura Ziliani: prima stordita poi soffocata con un cuscino (Di domenica 26 settembre 2021) Emergono i primi dettagli su quanto sarebbe successo a Laura Ziliani nella notte tra l 7 e l’8 maggio 2021, quando sarebbe stata uccisa da due delle sue due figlie, e da Mirto Milani. La donna sarebbe stata invitata a casa dalle sue figlie, in occasione della festa della mamma. Avevano preparato per lei anche la torta, che Laura aveva fotografato, mostrando la foto al suo compagno con un messaggio sul cellulare. Era felice per quel gesto che a quanto pare, era cosa rara visto che le figlie non le dimostravano spesso molto affetto. Non immaginava però che quello sarebbe stato solo un pretesto. Oggi le prime indiscrezioni su quello che potrebbe esser successo, anche se le due figlie di Laura non parlano e al momento, non hanno detto nulla su quella serata. Secondo le ultime notizie, Laura non sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 settembre 2021) Emergono i primi dettagli su quanto sarebbe successo anella notte tra l 7 e l’8 maggio 2021, quando sarebbe stata uccisa da due delle sue due figlie, e da Mirto Milani. La donna sarebbe stata invitata a casa dalle sue figlie, in occasione della festa della mamma. Avevano preparato per lei anche la torta, cheaveva fotografato, mostrando la foto al suo compagno con un messaggio sul cellulare. Era felice per quel gesto che a quanto pare, era cosa rara visto che le figlie non le dimostravano spesso molto affetto. Non immaginava però che quello sarebbe stato solo un pretesto. Oggi le prime indiscrezioni su quello che potrebbe esser successo, anche se le due figlie dinon parlano e al momento, non hanno detto nulla su quella serata. Secondo le ultime notizie,non sarebbe ...

glooit : Milani in carcere per l’omicidio di Laura Ziliani è l’unico sopranista del Conservatorio di Milano leggi su Gloo… - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani, sedata e soffocata con un cuscino, l’ipotesi degli investigatori - Alessan58605211 : Questa storia mi ha sconvolto, dà i brividi: non riesco davvero a immaginare come si possa arrivare a simili livell… - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani, l’ipotesi: “Soffocata con un cuscino nel sonno” - StreetNews24 : Per l’omicidio sono in carcere le figlie Paola e Sara Zani e il fidanzato della primogenita Mirto Milani -