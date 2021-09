Juve Sampdoria LIVE | riscaldamento finito | pochi minuti all’inizio

(Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellinontus (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Danilo, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Kulusevski, ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - junews24com : Juve Sampdoria, la dirigenza bianconera segue il riscaldamento - - _softPizza_ : @Le__Le_N @undoriano 'La Sampdoria giocherà ma colleghiamoci subito con lo spogliatoio della Juve perché il nostro… - junews24com : Faggiano avvisa la Juve: «Rosa competitiva, Sampdoria più forte delle avversità» - - gmlavolpe : RT @junews24com: De Grandis: «La Juve ha lentamente distrutto il suo centrocampo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sampdoria

Massimiliano Allegri festeggia le 400 panchine in Serie A nel lunch match della sesta giornata tra. Un traguardo importante per il tecnico livornese che esordì su una panchina della massima serie l'ormai lontano 31 agosto 2008 in un Cagliari - Lazio. Max guidava i sardi, che ...... moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 ...Juventus-Sampdoria, sfida della sesta giornata di Serie A: info partita, formazioni UFFICIALI, diretta tv e streaming gratis ...Mikkel Damsgaard © Damsgaard osservato speciale in Juventus-Sampdoria: tutti i dettagli. Come riportato da ‘Tuttosport’, all’Allianz Stadium Cherubini e il suo ...