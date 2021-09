Juve | Allegri | «Critiche mi mancavano | mi divertono»

(Di domenica 26 settembre 2021) Le“un po’ mi, non ci ero abituato e mianche un sacco. Io preferisco essere criticato molto, però vincente”. Lo ha detto il tecnico dellantus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Sampdoria. “La compassione è solo per quelli che non vincono, mai per quelli che vincono – ha aggiunto – Lefanno bene, sono interessanti, ci sonocostruttive e ci ragioni sopra. Io mi diverto, sono tornato per divertirmi e cercare di aiutare la società, a cui sono molto legato, nel cercare di tornare a vincere il campionato e far crescere questi giocatori che sono molto bravi”.

Commenta per primo Juventus (4 - 4 - 2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. All.: Massimiliano. Sampdoria: in attesaAppaiate in classifica con 5 punti , al 12esimo posto, le due squadre arrivano a questo match dopo risultati opposti: ladi Massimilianoha vinto la sua prima partita in questo ...Dopo le prime tre partite che si sono giocate sabato, questa domenica sono in programma altri sei incontri Si comincia all’ora di pranzo: all’Allianz Stadium la Juventus di Allegri ospiterà la Sampdor ...Alle 12:30 scenderanno in campo Juventus e Sampdoria per una sfida valida per la sesta giornata di Serie A: ecco le scelte di formazione di Allegri e D'Aversa ...