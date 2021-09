Inter | migliorano le condizioni di Vidal | le ultime sul cileno

(Di domenica 26 settembre 2021) Infortunio: il centrocampistasta compiendo dei grandi passi in avanti e potrebbe essere convocato in Champions Buone notizie per Simone Inzaghi dall’ultimo allenamento svolto ad Appiano Gentile. Come riporta Sky Sport, Joaquin Correa ha lavorato con il gruppo ma la notizia più importante arriva da Arturo. Il centrocampistasta facendo miglioramenti netti sotto il punto di vista del recupero dall’infortunio. Quest’ultimo non è ancora rientrato in gruppo, ma la sua condizione sarebbe migliorata parecchio. Toccherà ad Inzaghi, ovviamente, decidere se portare l’ex Barça in Ucraina per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, oppure convocarlo per la sfida al Sassuolo di sabato sera L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nell'le condizioni di Correa , uscito infortunato dal match di ieri per un colpo al bacino ma Inzaghi non dovrebbe rischiarlo dal 1'. Fiducia al duo Lautaro - Dzeko. Nel turnover ...Anche quest'anno l'lotterà per lo scudetto, poi non so se riusciranno a vincere. Noi dobbiamo ... "Se loro, miglioriamo tutti. Mi aspetto sempre tanto da loro perché possono fare la ...A quasi 24 ore da Inter Atalanta, Nicolò Barella si gode gli elogi per l'ennesima partita in cui si è reso protagonista in positivo.Ieri si è allenato sul campo dopo diversi giorni in palestra. Arturo Vidal lavora per recuperare da un infortunio e mettersi a disposizione dell'Inter di mister Inzaghi. Il giocatore cileno è alle pre ...