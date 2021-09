Insigne: “La 10 non si tocca è del nostro idolo. Ci divertiamo, ma voliamo bassi. La strada è lunga” (Di domenica 26 settembre 2021) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria degli azzurri sul Cagliari. Queste le sue parole: “Sono felice per la vittoria e per il gol, dobbiamo stare solo con i piedi per terra, abbassare la testa e lavorare, perché la strada è molto molto lunga. Ringrazio i tifosi per i cori. Me la sto godendo cercando di ripagare le prestazioni impegnandomi in ogni partita”. Sul tabellone Insigne con la numero 10: “Non c’ho fatto caso. Io ho il mio numero, il 24, il 10 non si tocca. E’ di una leggenda che a noi napoletani ci ha fatto sognare e ci ha portato sul tetto del mondo. E’ giusto che rimanga nel cassetto, è del nostro idolo”. Squadra che si diverte: “Si, il mister cerca di farci divertire e lavorare, in campo si vede quello che ci chiede il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria degli azzurri sul Cagliari. Queste le sue parole: “Sono felice per la vittoria e per il gol, dobbiamo stare solo con i piedi per terra, abbassare la testa e lavorare, perché laè molto molto. Ringrazio i tifosi per i cori. Me la sto godendo cercando di ripagare le prestazioni impegnandomi in ogni partita”. Sul tabellonecon la numero 10: “Non c’ho fatto caso. Io ho il mio numero, il 24, il 10 non si. E’ di una leggenda che a noi napoletani ci ha fatto sognare e ci ha portato sul tetto del mondo. E’ giusto che rimanga nel cassetto, è del”. Squadra che si diverte: “Si, il mister cerca di farci divertire e lavorare, in campo si vede quello che ci chiede il ...

