Infermiera ruba la carta di credito di un paziente con un cancro allo stadio terminale e si compra borse e vestiti: denunciata e licenziata (Di domenica 26 settembre 2021) Ha rubato la carta di credito di un paziente ricoverato con un cancro allo stadio terminale e l’ha usata per comprarsi biscotti, borse e vestiti. Per questo Rebecca Ellis, Infermiera inglese di 49 anni, è stata denunciata e incarcerata, oltre che licenziata. A riferire la vicenda è la Bbc: la donna lavorava al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham e durante un turno di notte ha rubato la carta di credito contactless di uno dei pazienti che assisteva, un ex ispettore della polizia di 66 anni ricoverato in fin di vita. Dapprima ha iniziato a effettuare piccoli acquisti, come un pacchetto di biscotti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Hato ladidi unricoverato con une l’ha usata perrsi biscotti,. Per questo Rebecca Ellis,inglese di 49 anni, è statae incarcerata, oltre che. A riferire la vicenda è la Bbc: la donna lavorava al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham e durante un turno di notte hato ladicontactless di uno dei pazienti che assisteva, un ex ispettore della polizia di 66 anni ricoverato in fin di vita. Dapprima ha iniziato a effettuare piccoli acquisti, come un pacchetto di biscotti al ...

