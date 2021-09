Grave schianto a Pioppo, auto contro un muro (Di domenica 26 settembre 2021) Paura a Pioppo, frazione di Monreale, per un rocambolesco incidente stradale. Un’auto, una Fiat Panda, si è schiantata contro un muro, andando distrutta durante le prime ore del mattino di oggi. L’incidente si è verificato quando erano circa le 4 del mattino in via Provinciale, all’altezza dell’ufficio postale di Pioppo. La Fiat Panda era guidata da un ragazzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto procedeva in direzione Monreale quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Lancia Ypsilon posteggiata lateralmente. L’auto ha terminato la propria corsa finendo contro una scala in cemento. Solo un grande spavento per il giovane conducente che se l’è cavata con qualche lieve ferita. Sul posto i Carabinieri di ... Leggi su monrealelive (Di domenica 26 settembre 2021) Paura a, frazione di Monreale, per un rocambolesco incidente stradale. Un’, una Fiat Panda, si è schiantataun, andando distrutta durante le prime ore del mattino di oggi. L’incidente si è verificato quando erano circa le 4 del mattino in via Provinciale, all’altezza dell’ufficio postale di. La Fiat Panda era guidata da un ragazzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’procedeva in direzione Monreale quando, per cause in corso di accertamento, ha impattatouna Lancia Ypsilon posteggiata lateralmente. L’ha terminato la propria corsa finendouna scala in cemento. Solo un grande spavento per il giovane conducente che se l’è cavata con qualche lieve ferita. Sul posto i Carabinieri di ...

Advertising

mattinodipadova : SCHIANTO SUL PASSANTE / Le immagini del disastro. Autostrada chiusa in direzione Trieste - nuova_venezia : SCHIANTO SUL PASSANTE / Le immagini del disastro. Autostrada chiusa in direzione Trieste - CorriereAlpi : SCHIANTO SUL PASSANTE / Le immagini del disastro. Autostrada chiusa in direzione Trieste - tribuna_treviso : SCHIANTO SUL PASSANTE / Le immagini del disastro. Autostrada chiusa in direzione Trieste - MineoFabrizio : Schianto sulla statale dei Giovi, un morto e un ferito grave -