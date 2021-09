GP Russia, pioggia in arrivo? Ecco le ultime da Sochi (Di domenica 26 settembre 2021) Rapido aggiornamento sul meteo che dovrebbe dominare la corsa di Formula Uno: il GP Russia vede aumentare il rischio pioggia sempre più in questi ultimi minuti. La possibilità di precipitazioni consistenti è salita, in questi ultimi minuti, al 40% quando manca poco meno di venti minuti all’inizio della gara. Tra un’oretta, dicono i modelli, dovrebbe essere previsto un rovescio di intensità ragguardevole sull’asfalto che ospiterà le vetture in pista. Seguici su Metropolitan Magazine (credit foto – Fiorese Group) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Rapido aggiornamento sul meteo che dovrebbe dominare la corsa di Formula Uno: il GPvede aumentare il rischiosempre più in questi ultimi minuti. La possibilità di precipitazioni consistenti è salita, in questi ultimi minuti, al 40% quando manca poco meno di venti minuti all’inizio della gara. Tra un’oretta, dicono i modelli, dovrebbe essere previsto un rovescio di intensità ragguardevole sull’asfalto che ospiterà le vetture in pista. Seguici su Metropolitan Magazine (credit foto – Fiorese Group) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

