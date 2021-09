GF Vip | il padre di Manuel Bortuzzo gela Lulù Salassié | “Non è per mio figlio”

(Di domenica 26 settembre 2021) Lucrezia Hailé Selassié di certo non sarebbe affatto felice di sentire le parole pronunciate daldinel corso di un’intervista radiofonica. L’uomo, infatti, ha parlato del suo rapporto colnella Casa del Grande Fratello Vip 6 e non solo si è detto stupito chesia interessato a lei, ma ha anche spiegato che la principessa non è il suo prototipo di donna e che lui rimpiange le ex, estremamente diverse dalla gieffina. GF Vip 6,: ilrivela perché è finita con la ex Ildel nuotatore ha spiegato come mai ilè stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto ...

Advertising

blogtivvu : “Lulù non è il suo tipo!”, il padre di Manuel Bortuzzo “stronca” il flirt al GF Vip - infoitcultura : GF Vip, Guenda Goria ospite rimprovera il padre Amedeo: “Dovresti chiedere scusa” - infoitcultura : GF Vip 6: Guenda Goria difende il padre Amedeo - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Guenda sgrida il padre Amedeo Goria: “Sei un farfallone, ora chiedi scusa” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip padre

Franco Bortuzzo,di Manuel, ha commentato la relazione del figlio con la principessa Lulù. Secondo lui non andrà avanti. Argomenti trattati GF, ildi Manuel Bortuzzo commenta la relazione del figlio con Lulù GF, le parole di Franco Bortuzzo: sorpreso per la vicinanza del figlio a Lulù GF, Franco Bortuzzo: le ex di Manuel ...... ha parlato dell'intesa tra il figlio e Lulù , nata nella Casa del Grande Fratello, svelando il suo punto di vista. "Lulù non è il suo tipo!",di Manuel Bortuzzo "stronca" il flirt In ...GF Vip, Franco Bortuzzo non crede alla storia tra Manuel e Lulù Selassiè: "Le sue ex erano stupende" Dopo le prime settimane di GF Vip sembra scoppiata la ...Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo, commenta la possibile relazione di suo figlio con Lucrezia Selassié: “Non credo al colpo di fulmine ...