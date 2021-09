(Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Per Forza Italia la riduzione della pressione fiscale serve a promuovere sviluppo essere. FaSilvioa difendere con parole chiare e ferme le case degli italiani dal rischio di ulteriori aggravi, specie in un momento come questo, in cui i soldi si danno”. Lo scrive su Twitter Simone, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

TV7Benevento : Fisco: Baldelli, 'bene difesa casa da parte di Berlusconi'... - Agenparl : FISCO: BALDELLI (FI), DA BERLUSCONI PAROLE CHIARE A DIFESA CASE ITALIANI DA NUOVI AGGRAVI

Anche il fisco necessiterebbe di una revisione. In quel caso in 17 mesi scrissero una Costituzione ... In subordine considero serie le proposte di Simone Baldelli e della fondazione Einaudi di eleggere ...