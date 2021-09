Dybala in lacrime: Juve, ancora una pessima notizia (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il gol brutte notizie per Paulo Dybala: l’argentino si è infortunato ed ha lasciato il campo in lacrime Brutte notizie per la Juventus. Infortunio per Paulo Dybala contro la Sampdoria: intorno al ventesimo del primo tempo la Joya è stata costretta a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Grande dolore per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il gol brutte notizie per Paulo: l’argentino si è infortunato ed ha lasciato il campo inBrutte notizie per lantus. Infortunio per Paulocontro la Sampdoria: intorno al ventesimo del primo tempo la Joya è stata costretta a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Grande dolore per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

EnricoTurcato : Paulo #Dybala se ne va dal campo (infortunato) in lacrime dopo 20 minuti. Era stato il migliore della Juventus fin qui. #JuveSamp - GoalItalia : Dybala infortunato in #JuveSamp: problema muscolare, fuori dopo 20' tra le lacrime ?????? - Anna11563647 : RT @CucchiRiccardo: Le lacrime di #Dybala fanno male a chi ama il calcio... #JuveSamp - Paolo_ADP10 : RT @EnricoTurcato: Paulo #Dybala se ne va dal campo (infortunato) in lacrime dopo 20 minuti. Era stato il migliore della Juventus fin qui.… - pavafrav : RT @CucchiRiccardo: Le lacrime di #Dybala fanno male a chi ama il calcio... #JuveSamp -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala lacrime Cristiano Ronaldo e la sfida per l'Europa Adesso Cristiano Ronaldo se ne va, alla sua maniera, senza proclami e senza lacrime, con la ... Con un Dybala al centro del progetto, uno Chiesa in forma smagliante, un Morata desideroso di dare il ...

Udinese - Juve, Del Piero e il ricordo del 5 maggio 2002 ... mentre a San Siro andavano in scena la disperazione dei tifosi nerazzurri e le lacrime di Ronaldo ... questa sera con molta probabilità toccherà al tridente formato da Dybala , Chiesa e Ronaldo . Non a ...

Juventus: infortunio per Dybala, uscito in lacrime Fantacalcio.it Tegola Juventus, infortunio per Dybala contro la Samp: l’attaccante esce in lacrime Tegola per la Juventus nella partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a confermare la vittoria contro lo Spezia, l’intenzione è quella di r ...

Juventus-Sampdoria, guai per Allegri: il big esce in lacrime Juventus-Sampdoria, tegola per l'allenatore Massimiliano Allegri che perde uno dei suoi calciatori più importanti: esce in lacrime ...

