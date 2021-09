Diletta Leotta a Verissimo: «Le critiche fanno male ma oggi cambierei quel discorso. Can Yaman mi aveva chiesto di sposarlo, ma…» (Di domenica 26 settembre 2021) Diletta Leotta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice televisiva, volto di Dazn, ha innanzitutto voluto fare una precisazione sulla festa per i suoi 30 anni: «Era il 16 agosto e si è parlato tantissimo di una cosa inutile, evidentemente in quel momento non c’erano grandi argomenti e infatti la questione scemò completamente nei giorni successivi. Le ‘donne-lampadario’?Si trattava di un percorso artistico, erano vestite ogni volta in modo diverso. Sono felice di aver passato un compleanno bellissimo, a casa mia e con le persone per me più importanti». «Le critiche e le polemiche mi fanno star male, non amo rispondere e mi tengo tutto per me. Anche se faccio finta di essere forte, tante cose mi hanno ferito, ad esempio questa polemica o i commenti che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 settembre 2021)ospite di Silvia Toffanin a. La conduttrice televisiva, volto di Dazn, ha innanzitutto voluto fare una precisazione sulla festa per i suoi 30 anni: «Era il 16 agosto e si è parlato tantissimo di una cosa inutile, evidentemente inmomento non c’erano grandi argomenti e infatti la questione scemò completamente nei giorni successivi. Le ‘donne-lampadario’?Si trattava di un percorso artistico, erano vestite ogni volta in modo diverso. Sono felice di aver passato un compleanno bellissimo, a casa mia e con le persone per me più importanti». «Lee le polemiche mistar, non amo rispondere e mi tengo tutto per me. Anche se faccio finta di essere forte, tante cose mi hanno ferito, ad esempio questa polemica o i commenti che ...

