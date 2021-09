Dean Berta Vinales, commozione durante il minuto di raccoglimento a Jerez (Di domenica 26 settembre 2021) L’incidente in pista nella Gara 1 della SBK a Jerez. I soccorsi repentini in pista ed il trasporto d’urgenza all’ospedale di Siviglia per prestare al giovanissimo ragazzo un soccorso più efficace. Il gelo nel paddock. La cancellazione degli eventi e poco dopo la notizia che non avremmo mai voluto apprendere: Dean Berta Vinales, sedicenne che correva sotto ai colori della Vinales Racing Team, è spirato. Nella giornata di oggi, la commozione durante il minuto di raccoglimento in onore del ragazzo ha calamitato le attenzioni di tutto il mondo sportivo: un momento toccante che, certamente, mai nessuno dimenticherà. Dean Berta Vinales: commozione nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) L’incidente in pista nella Gara 1 della SBK a. I soccorsi repentini in pista ed il trasporto d’urgenza all’ospedale di Siviglia per prestare al giovanissimo ragazzo un soccorso più efficace. Il gelo nel paddock. La cancellazione degli eventi e poco dopo la notizia che non avremmo mai voluto apprendere:, sedicenne che correva sotto ai colori dellaRacing Team, è spirato. Nella giornata di oggi, laildiin onore del ragazzo ha calamitato le attenzioni di tutto il mondo sportivo: un momento toccante che, certamente, mai nessuno dimenticherà.nel ...

