Coronavirus, 3.099 contagi in un giorno: il tasso di positività all'1,1% (ieri 1%). Sono 44 i decessi (Di domenica 26 settembre 2021) Il bollettino del 26 settembre Sono 3.099 i nuovi casi di Coronavirus e 44 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagi è in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 3.797, mentre i morti per Covid Sono stati 50. 102.244 Sono invece le persone attualmente positive al virus, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano 102.574. Da inizio pandemia, il totale dei casi registrati in Italia si attesta a 4.660.314 persone, mentre i morti per Covid Sono stati complessivamente 130.697 sino a oggi. La situazione negli ospedali Sono 3.435 i pazienti ricoverati per Covid nei ...

