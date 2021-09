Ciclismo | le pagelle dei Mondiali 2021 | Alaphilippe debordante | Evenepoel MVP | Van Aert delusione

(Di domenica 26 settembre 2021) Julianha realizzato il numero della carriera, oggi, sulle strade di Lovanio e si è riconfermato campione del Mondo disu strada. Deludono, invece, il grande favorito Wout Vane il suo Belgio. Solo uno straripante Remco, tra i padroni di casa, è stato autore di una prova convincente. La tattica della sua nazionale, però, ha vanificato i suoi sforzi. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDEIJULIANVOTO 10 E LODE: Il transalpino firma un vero e proprio capolavoro sul tracciato di Lovanio. Attacca a spron battuto negli ultimi 25 chilometri finché, ai -17, non riesce ad andarsene da solo. Dietro c’è poco accordo e si ...

L'ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA LE PAGELLE DEI PROTAGONISTI Julian Alaphilippe 10: Il francese trova un bis iridato stupendo, vincendo il suo secondo mondiale come meglio sa fare. Ciclismo, le pagelle della prova in linea maschile Elite dei Mondiali delle Fiandre 2021: bis strepitoso di Alaphilippe, delude il Belgio.