Allegri dopo Juventus-Sampdoria | “Ecco quando torna Dybala”

romeoagresti : #Allegri ai microfoni di Sky Sport: “#Morata e #Dybala non ci saranno con il Chelsea e neanche col Torino. Vedremo dopo la sosta' ?? - forumJuventus : Allegri post #JuveSamp: 'Dovevamo chiudere prima la partita, dopo 20' dovevamo stare già 3-0, ma siamo contenti per… - DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | Le parole di #Allegri dopo la vittoria contro la Sampdoria. Poi parla degli infortuni di… - pitoupi_ : RT @romeoagresti: #Allegri ai microfoni di Sky Sport: “#Morata e #Dybala non ci saranno con il Chelsea e neanche col Torino. Vedremo dopo l… - RepJuventus : Juventus, Allegri: 'Passo dopo passo arriviamo, ma c'è ancora da fare' -

... nel prossimo turno la squadra diaffronterà sabato alle 18 il Torino nel derby della Mole,3 giorno l'incontro di Champions contro i campioni in carica della competizione, con la ...... un pezzettino alla volta, ma arriviamo', ha apertonel post partita. E quindi, avvisando ... Sugli infortuni, invece, va un po' più cauto: 'Speriamo di ritrovarlila sosta'. 'Questa ...Massimiliano Allegri è contento per la vittoria della Juventus ... Dybala e Morata? Speriamo di riaverli dopo la sosta ma loro non ci saranno sicuramente sia mercoledì che sabato". Ha concluso ...Seconda vittoria consecutiva e primo successo casalingo per la Juventus che ha battuto 3-2 la Sampdoria nella partita valevole per la sesta giornata di Serie A.