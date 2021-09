Vaccini, le promesse di grandi donazioni di dosi non cancellano i diritti dei Paesi poveri (Di sabato 25 settembre 2021) L’agenzia Airfinity ha comunicato che entro la fine dell’anno i Paesi del G7+Ue disporranno di oltre un miliardo di dosi di vaccino in eccesso e che entro tale data circa 100 milioni di dosi, delle quali 40 milioni nell’Unione europea, scadranno. Non risulta che tali dosi vengano donate alle nazioni che ne avrebbero necessità. Per tale ingiustificabile decisione si può avanzare qualche ipotesi: non solo le donazioni devono fare i conti con le compatibilità del grande gioco geopolitico di controllo dei mercati globali che il vaccino sta ridisegnando, ma sembrerebbe (l’uso del condizionale è d’obbligo perché parti intere dei contratti sono ancora segretati) che in alcuni degli accordi firmati dai Paesi europei con Big Pharma vi sia una clausola che prevede che prima di donare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) L’agenzia Airfinity ha comunicato che entro la fine dell’anno idel G7+Ue disporranno di oltre un miliardo didi vaccino in eccesso e che entro tale data circa 100 milioni di, delle quali 40 milioni nell’Unione europea, scadranno. Non risulta che talivengano donate alle nazioni che ne avrebbero necessità. Per tale ingiustificabile decisione si può avanzare qualche ipotesi: non solo ledevono fare i conti con le compatibilità del grande gioco geopolitico di controllo dei mercati globali che il vaccino sta ridisegnando, ma sembrerebbe (l’uso del condizionale è d’obbligo perché parti intere dei contratti sono ancora segretati) che in alcuni degli accordi firmati daieuropei con Big Pharma vi sia una clausola che prevede che prima di donare i ...

