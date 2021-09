TU SI QUE VALES | SECONDA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI E SABRINA FERILLI TRA NUOVI TALENTI E J-AX OSPITE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 25 settembre 2021) Secondo appuntamento con Tu Sì Que, lo show per eccellenza del sabato sera di Canale 5.dellaJ-Ax che presenta il suo nuovo singolo “Son un Fan”, ultimo estratto dall’album “Surreale”. A giudicare le performance di artisti nazionali e internazionali delle più svariate discipline l’insostituibile giuria formata da Gerry Scotti,De, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e cona capo della giuria popolare. Tu Sì Queè come sempre condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara che introducono i performer sul palco affiancati da Giulia Stabile. Appuntamento in prima serata su Canale 5.