Tom Hardy fa il suo esordio su Fortnite con Venom

Leggi su eurogamer

(Di sabato 25 settembre 2021) Sono numerosi ormai i personaggi famosi ad aver fatto la propria apparizione nel Battle Royale più famoso di sempre: è ora il turno di Tomcon il suo, ora disponibile nello shop di. L'attore inglese, famoso per le sue interpretazioni, tra le altre, ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e The Revenant, ha interpretato proprio Eddie Brock aliasnell'adattamento cinematografico dedicato al personaggio. Naturalmente, questa apparizione si lega al lancio ormai imminente del secondo film dedicato al simbionte, ossia: Let There Be Carnage, che uscirà nei cinema il 14 ottobre prossimo. Non è la prima volta chefa la sua apparizione incon una skin, ma questa volta l'aspetto del personaggio è ispirato direttamente al design presente ...