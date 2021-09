The Initiative: qualche sviluppatore è tornato a Sony Santa Monica, dice Alanah Pearce – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 25 settembre 2021) Secondo Alanah Pearce, sviluppatrice di Sony Santa Monica, alcuni membri di The Initiative sono tornati al suo team dopo essere stati in Microsoft.. The Initiative ha raccolto in questi anni diversi sviluppatori nell’area di Santa Monica, tra cui diversi che avevano lavorato per Sony Santa Monica ma, secondo quanto riferito da Alanah Pearce, alcuni hanno fatto poi ritorno nel team di PlayStation Studios. Si tratterebbe dunque di qualcun altro rispetto al noto caso di Drew Murray, che ha effettuato il famoso passaggio da Insomniac a The Initiative e ritorno. Quest’ultimo ha riferito di aver deciso di tornare al team iniziale … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021) Secondo, sviluppatrice di, alcuni membri di Thesono tornati al suo team dopo essere stati in Microsoft.. Theha raccolto in questi anni diversi sviluppatori nell’area di, tra cui diversi che avevano lavorato perma, secondo quanto riferito da, alcuni hanno fatto poi ritorno nel team di PlayStation Studios. Si tratterebbe dunque di qualcun altro rispetto al noto caso di Drew Murray, che ha effettuato il famoso passaggio da Insomniac a Thee ritorno. Quest’ultimo ha riferito di aver deciso di tornare al team iniziale … Notizie ...

