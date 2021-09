Reazione a Catena | I Fraintesi vincono ancora | chi sono e il montepremi totale dei campioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021), i tre ragazzi di Avellino, nella puntata di sabato 25 settembre. Ma, nonostante il loro record di presenze e di vittorie si allunghi, quella di stasera è stata una vittoria “povera”: nonostante partissero da unmolto ricco, di circa 130 mila euro, dopo aver dimezzato più volte l’imponente cifra ed essere arrivati a poco più di 1.300 euro nonriusciti ad indovinare la parola finale al gioco dell’ultimae, come nella puntata di ieri, non hanno portato a casa nulla. I: quanto hanno vinto finora Di certo non poslamentarsi: nelle oltre due settimane di partecipazione alla trasmissione di Canale 5 condotta da Marco Liorni gli amici di ...