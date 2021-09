Paratriathlon | Campionati Europei 2021 | Cacciamano nono nella PTS4 | Sicura settimo nella PTVI

(Di sabato 25 settembre 2021) Si sono disputati idiin corso di svolgimento a Valencia (Spagna). Per l’Italia è arrivato qualche piazzamento, ma nessun acuto, sotto forma di medaglia.categoriachiude alposto il nostro Gianlucacon il tempo di 1:12.08 (12:50 nel nuoto, 34:34parte in bici e 22:26corsa). La medaglia d’oro va sul collo del francese Alexis Hanquinquant in 59:50, davanti al britannico Michael Taylor e al padrone di casa Alejandro Sánchez Palomero.categoriamaschile, il nostro Federico(B2) chiude...

