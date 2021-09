Advertising

leggoit : Mourinho: «Vorrei che la Roma ambisse a qualcosa di più che vincere un derby» - elengrantx : Raga Mourinho a 40 anni non vorrei dire - Pall_Gonfiato : Il tecnico ha analizzato il successo contro l’Udinese e gli episodi arbitrali - BaroneGabrieles : @Puglio11 L’errore è che tu ancora scrivi e parli di calcio..sono passate 6 partite..e hai già rotto i coglioni una… - Fabius40884986 : Perdonami,ho dovuto retwittarti Non vorrei rimanesse una conversazione privata Gradirei che tt possano avere l oppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Vorrei

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Lazio: 'È un privilegio giocare un derby che non ho mai giocato e sarò più ricco per capire cos'è Roma - Lazio. Io voglio che la mia squadra ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Roma , Joséha presentato così il derby contro la Lazio che andrà in scena domani. SENSAZIONI - 'I ...E VINA - '...Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Lazio: «È un privilegio giocare un derby che non ho mai giocato e sarò più ricco per capire ...Le parole dell'allenatore dei giallorossi alla vigilia del derby di domani pomeriggio: “Quando allenavo i nerazzurri...” ...