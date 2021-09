Migranti Messico | Casa bianca conferma | ultimato sgombero ordinato da Biden

(Di sabato 25 settembre 2021) Il Segretario alla sicurezza interna degli Stati Uniti Alejandro Mayorkas hato allache tutti i circa 15milasono stati sgomberati dall'accampamento a Del Rio, in Texas. L'articolo proviene da Firenze Post.

...al confine colè vergognoso e ci saranno conseguenze'. Finalmente il presidente americano Joe Biden ha commentato le immagini degli agenti di frontiera a cavallo che frustano i...Tutti i, la maggior parte haitiani, che da tempo vivevano accampati sotto il ponte di Del Rio al confine trae Stati Uniti, in Texas, sono stati evacuati. Lo ha confermato ufficialmente il ...Tutti i migranti, la maggior parte haitiani, che da tempo vivevano accampati sotto il ponte di Del Rio al confine tra Messico e Stati Uniti, in Texas, sono stati evacuati. Lo ha confermato ufficialmen ...Tutti i migranti, la maggior parte haitiani, che da tempo vivevano accampati sotto il ponte di Del Rio al confine tra Messico e Stati Uniti, in Texas, sono stati evacuati. (ANSA) ...