Malinosvkyi si carica sulle spalle la Dea contro l’Inter | da rivedere la prestazione di Demiral

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 settembre 2021) Musso 7 : Fin da subito non è giornata da divano, risponde alle critiche per il gol di Berardi diventando strepitoso su colpo di testa di Vecino e su Lautaro. Poi blinda la porta.Toloi 7 : Gioca tanti palloni, si fa trovare sempre reattivo a tutto campo, pronto e freddo a ribattere col suo sinistro la respinta di Handanovic5,5 : Fiducia del mister uguale conferma dall’inizio mal ripagata in avvio con Dzeko che lo grazia. Avvio con qualche sufficienza nell’accorciare la marcatura su Dzeko, Suicida con il braccio largo che determina il rigore. Cena da offrire a Dimarco.Palomino 6 : Fake news Cagliari, al mare di Sardegna ci va in vacanza. Il connazionale Lautaro gli dà il benvenuto mentre lui è rimasto ancora sul pullman. Grave amnesia che costa il gol a freddo. Si scuote dopo un nuovo giallo del sergente Maresca al 18’, fuori di nulla un suo colpo di ...