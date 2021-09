Mafioso suicida in carcere | striscioni a Foggia lo ricordano

(Di sabato 25 settembre 2021) "Alessandro rimarrai per sempre nei cuori di questo rione". E' lo striscione esposto in via Ugo La Malfa, in una zona semi periferica diin memoria di Alessandro Lanza, esponente del clan ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mafioso suicida

Agenzia ANSA

E' lo striscione esposto in via Ugo La Malfa, in una zona semi periferica di Foggia in memoria di Alessandro Lanza, esponente del clanfoggiano Sinesi - Francavilla. Il detenuto che si è ...Così questa mattina è stato ricordato Alessandro Lanza, mortoa 43 anni nel carcere di ... Lanza era stato condannato a una pena di sette anni per estorsione aggravata dal metodo: la ..."Alessandro rimarrai per sempre nei cuori di questo rione". E' lo striscione esposto in via Ugo La Malfa, in una zona semi periferica di Foggia in memoria di Alessandro Lanza, esponente del clan mafio ...Marco Travaglio: 'Una sentenza che dice che se uomini dello Stato e mafiosi fanno la stessa cosa, i primi sono colpevoli e i secondi la fanno franca.Quale altro magistrato indagherà il potere? E da ci ...